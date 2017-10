Over 230 drept i massivt bombeangrep i Somalia

NTB utenriks

Somalia har vært herjet av væpnet konflikt, politisk kaos og manglende sentral styring i lange perioder siden 1991. Hovedstaden Mogadishu har det siste tiåret vært rystet av en rekke blodige terrorangrep, men aldri av et slikt massivt omfang.

– Dette er virkelig fryktelig, og forskjellig fra alt vi har sett tidligere, sier Mohamed Yusuf, direktør for sykehuset Medina.

Sykehusene i byen er overveldet av både døde og sårede etter at en lastebil fylt med sprengstoff eksploderte i en tett befolket bydel lørdag ettermiddag. Mange av de døde er hentet ut fra restene av bygninger som raste sammen.

Nasjonal tragedie

Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab trolig står bak.

– De bryr seg ikke om somaliske liv, verken om mødre, fedre eller barn, sier landets norsk-somaliske statsminister Hassan Ali Khaire.

– De har angrepet Mogadishus mest befolkede område, og bare sivile er drept.

Opprørsgruppa har ennå ikke kommentert angrepet. Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed har erklært en tre dager lang sørgeperiode og bedt folk om å gi blod som kan brukes i behandlingen av de sårede.

Dødstallet har steget kraftig siden lørdag, da politiet oppga at 50 var drept. Flere lå fanget i ruinene eller kjempet for livet på sykehus, og søndag ettermiddag hadde tallet steget til 231. Mange av de sårede har omfattende brannskader, og søndag kveld fryktet man at tallet kan fortsette å stige.

– Aldri sett noe så grusomt

FNs spesialutsending til Somalia, Michael Keating, kaller angrepet avskyelig og sier antallet sivile ofre mangler sidestykke.

– Jeg er sjokkert og forferdet over antallet sivile liv som er gått tapt i bombeangrepet, og omfanget av ødeleggelsene, sier han.

Målet for angrepet ser ut til å ha vært hotellet Safari, som ligger i nærheten av Somalias utenriksdepartement.

Murer som skulle beskytte hotellet mot angrep, ble blåst i stykker av den voldsomme eksplosjonen. Hotellet er populært, men brukes normalt ikke av myndighetspersoner, som ofte er mål for al-Shabaabs angrep. Qatars ambassade ble påført store skader i angrepet, og én av landets diplomater ble såret.

Skuddsalver

Skuddsalver kunne høres i området etter eksplosjonen, som forårsaket voldsomme ødeleggelser ved et travelt veikryss.

– Jeg har aldri sett et så grusomt angrep. Ødeleggelsene minner om de et jordskjelv forårsaker, fortalte øyenvitnet Ahmed Hassan.

Et annet øyenvitne hevdet at over hundre biler sto i brann. Dører og vinduer ble blåst ut i bygninger flere hundre meter fra eksplosjonsstedet.

Lyden av ambulansesirener ga fortsatt gjenlyd i byen dagen etter. Sjokkskadde pårørende gikk rundt i restene av de ødelagte bygningene.

Forsvarsminister gikk av

Bomben gikk av to dager etter at sjefen for USAs Afrika-kommando var i Mogadishu for å møte Somalias president.

Samtidig gikk landets forsvarsminister og hærsjef av uten at det ble oppgitt noen offisiell forklaring.

Islamistgruppa al-Shabaab har den siste tiden trappet opp sine angrep mot militærbaser sør og sentralt i Somalia. USA har samtidig trappet opp droneangrep mot den al-Qaida-tilknyttede gruppa, som også kriger mot 20.000 soldater fra Den afrikanske union i landet.

