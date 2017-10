Norge bekymret over utviklingen i Rwanda

NTB utenriks

Human Rights Watch la for få dager siden fram en rapport som dokumenterer hvordan sikkerhetsstyrkene i Rwanda fengsler folk vilkårlig, holder dem innesperret i hemmelige fengsler og torturere dem på det groveste.

Det lille sentralafrikanske landet, der det daværende hutu-regimet sto bak et folkemord på over 800.000 mennesker i 1994, de fleste av dem tutsier, har i årene siden mottatt nærmere 1 milliard kroner i norsk bistand.

Landet styres fortsatt av Paul Kagame, som grep makten i spissen for tutsigeriljaen og fikk slutt på folkemordet.

Bekymret over rapport

– Norge er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Rwanda og har merket seg rapporten fra Human Rights Watch, sier statssekretær Marit Berger Røsland (H) i Utenriksdepartementet til NTB.

Hun viser til at Rwanda har sluttet seg til FNs konvensjon mot tortur, og at FNs torturkomité vil gjennomgå situasjonen i landet innen utgangen av året.

– Dersom gjennomgangen avdekker systematisk bruk av tortur slik Human Rights Watchs rapport antyder, vil dette bli tatt videre innenfor rammene av FN, sier hun.

Stjernen bleknet

Kagame har lenge hatt en høy stjerne internasjonalt og har lyktes med å skape ro og økonomisk vekst. De siste årene har stjernen imidlertid bleknet i takt med at det har kommet stadig flere rapporter om knebling av opposisjonen og mediene i landet.

– Norge er bekymret over innskrenkingen av det politiske rommet for pressefrihet, sivilt samfunn og politisk opposisjon i Rwanda, sier Berger Røsland, som også trekker fram den manglende rettssikkerheten i landet.

Enhver som kritiserer eller gjør narr av regimet eller deres representanter risikerer å bli stilt for retten, anklaget for å oppmuntre til folkemord, noe som i praksis kan ramme all opposisjon.

Blant dem som har måttet betale prisen for dette, er Victoire Ingabire, som har vært nominert til EUs menneskerettighetspris. Hun leder UDF, en koalisjon av opposisjonsgrupper i eksil, og soner nå en dom på 15 år.

Tar jevnlig opp

– Norge tar jevnlig opp menneskerettighetsspørsmål med rwandiske myndigheter, både i den bilaterale dialogen og i multilaterale fora som FNs menneskerettighetsråd, sier Berger Røsland.

Under den forrige Rwanda-høringen i rådet stilte Norge blant annet spørsmål ved om Rwanda i praksis har kriminalisert legitim politisk aktivitet.

Norge har også tatt opp Ingabires sak og beklaget Rwandas beslutning om at landets borgere ikke lenger får mulighet til å anke sine saker til den afrikanske menneskerettighetsdomstolen, opplyser hun.

Rwanda mottok i fjor i underkant av 22 millioner kroner i norsk bistand, som i hovedsak ble kanalisert gjennom Care Norge og Norsk Folkehjelp og var øremerket forbedring av styresettet i landet.

(©NTB)