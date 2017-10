Kurdere i Nord-Irak sier nei ultimatum fra Bagdad

NTB utenriks

Forholdet har vært anstrengt mellom regjeringen i Irak og kurdiske ledere i Nord-Irak etter folkeavstemningen om uavhengighet for den kurdiske regionen 25. september. Fredag rykket irakiske styrker fram mot oljebyen Kirkuk i Nord-Irak, hvor tusenvis av tungt bevæpnede kurdiske peshmerga-soldater er stasjonert med ordre om å forsvare byen for enhver pris.

Regjeringen i Bagdad har stilt kurderne i Nord-Irak et ultimatum hvor de krever at alle resultatene fra folkeavstemningen forkastes. Søndag svarte de to ledende kurdiske partiene, KDP og PUK, tvert nei til regjeringens krav.

– Vi er klare til å løse den pågående konflikten på en fredelig måte, men det må skje uten forbehold, skrev en talsmann for de kurdiske lederne på Twitter søndag.

Uttalelsen kom etter at de kurdiske lederne, deriblant regionspresident Masoud Barzani, hadde møtt med Iraks president Fuad Masum søndag. De kurdiske lederne advarte på møtet om at den pågående konflikten kan ende med borgerkrig.

