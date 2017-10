NTB utenriks

Østerrikes utenriksminister ligger an til å bli landets neste statsminister etter at hans konservative parti ÖVP som ventet gjorde et brakvalg.

– Gratulerer til kollega og venn Sebastian Kurz med å vinne flest stemmer i dag i Østerrike – det viktige samarbeidet vil fortsette, heter det i Twitter-meldingen fra Brende.

Kurz var bare 27 år gammel da han ble utenriksminister i 2013. I mai i år tok han over som partileder i ÖVP. Nå ligger han an til å bli verdens yngste regjeringssjef.

