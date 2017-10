Østerrike kan få verdens yngste statsminister

NTB utenriks

Dersom det konservative partiet ÖVPs ferske leder Kurz trekker det lengste strået, blir han Europas yngste statsminister.

I så fall blir han trolig også verdens yngste regjeringssjef, ifølge BBC. Valglokalene åpnet søndag morgen klokken 6 lokal tid.

Den sannsynlige regjeringspartneren er FPÖ på ytre høyre fløy. FPÖ-leder Heinz-Christian Strache (48), som flørtet med nynazismen i sin ungdom, kan dermed bli visestatsminister – 17 år etter at Jörg Haider skapte sjokkbølger i Europa da han brakte FPÖ inn i regjering for første gang.

– I deler av vårt samfunn er vi i ferd med å bli en minoritet i vårt eget land, sa Strache på et valgkamparrangement i Wien fredag kveld.

– La oss bli kvitt denne regjeringen før det østerrikske folket forsvinner.

Surnet samarbeid

Mens Kurz' parti har fått over 30 prosent på målingene, kniver FPÖ om annenplassen med sosialdemokratiske SPÖ. I dag sitter ÖVP i regjering sammen med SPÖ og statsminister Christian Kern (51). Men samarbeidet har surnet, og valginnspurten har vært sterkt preget av avsløringer om en svertekampanje der de to partiene har rettet kraftige beskyldninger mot hverandre.

SPÖ har fått kritikk etter at en israelsk politisk rådgiver på Facebook antydet at Kurz var antisemittisk. Rådgiveren fikk sparken og insisterer på at verken partiledelsen eller Kern visste noe om innleggene.

«Utstillingsdukke»

Også mellom de to høyrepartiene har ordbruken vært skarp. Under valginnspurten i Wien kalte Strache rivalen Kurz for en utstillingsdukke, en engstelig politiker som ikke våget å slutte opp om høyrepopulistene under flyktningkrisen i 2015.

Siden flyktningkrisen startet, har 150.000 mennesker søkt asyl i landet. Men observatører mener integreringen ikke har gått spesielt bra, og håndteringen av krisen og økningen i Østerrikes muslimske befolkning har preget valgkampen.

Totalt 16 partier kjemper om de 183 plassene i nasjonalforsamlingen, men bare et titall av partiene levnes en sjanse til å komme inn. 6,4 millioner stemmeberettigede kan delta i nyvalget, som holdes ett år før tida.

Lynkarriere

Mannen som kan bli Østerrikes neste statsminister, har gjort lynkarriere. I mai i år kunngjorde Kurz at han ønsket å overta som leder i ÖVP. Samtidig krevde han nyvalg. ÖVP lå da som nummer tre på målingene med en oppslutning på rundt 22 prosent.

Så spratt partiet brått i været. Siden har ÖVP vært klart størst med en oppslutning på rundt 33 prosent.

– Det er Kurz-effekten som har slått inn, og den ser ut til å holde seg, sa Østerrike-ekspert Elin Nesje Vestli til NTB tidligere denne uka.

