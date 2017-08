Tre nordmenn mistenkt for gruppevoldtekt i Sverige

De tre er også mistenkt for å ha mishandlet den fornærmede grovt. Politijurist Stefan Wessberg sier til Expressen at voldtekten skjedde utendørs og at fornærmede og de mistenkte kjente hverandre.

– Alle de innblandede er nordmenn, og de var på et midlertidig besøk på svensk side. Disse tre nordmennene vendte senere tilbake til Norge. De ble begjært utlevert fra Norge, sier han.

Politiet etterforsker saken som en gruppevoldtekt.

– Ja, det ligger i sakens natur siden alle tre er pågrepet for voldtekt. Men det trenger ikke nødvendigvis bety at alle var aktive. Det kan være nok å ha vært på stedet og dermed involvert, sier han.

