Swift vant fram i søksmål mot radio-DJ

Swift har forklart at radioverten David Mueller la hånden sin på kjolen hennes og kløp henne i baken under en fotoseanse før en konsert i Colorado i 2013. Artisten kontaktet så sjefene til Mueller og beskrev episoden.

Mueller saksøkte popstjernen og hennes team for tre millioner dollar. Han mener anklagen mot ham var falsk og førte til at han ble sparket fra radiostasjonen KYGO-FM.

Swift sa i sitt motsøksmål at hun krevde en symbolsk erstatning på én dollar og muligheten til å stå opp for andre kvinner.

Sentralt i rettssaken var et fotografi hvor Mueller har sin høyre hånd bak sangeren. Swifts advokater hevdet fotografiet beviser at den tidligere radioverten grafset på henne. Mueller mener at det viser at han prøver å komme med på bildet. Juryen på åtte personer, seks kvinner og to menn, sa seg enig med Swift.

