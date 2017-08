Sverige får besøk av høyreradikal amerikaner

Spencer er mannen som feiret Donald Trumps valgseier ved å hilse andre hvite, amerikanske nasjonalister med ropet «Heil Trump» og ved å strekke høyrearmen i været i en såkalt nazihilsen.

Om tre måneder skal han ifølge den svenske avisen delta på en konferanse som to svenske høyrenasjonalister står bak.

– At Spencer kommer til Sverige, innebærer at gruppen Nordisk alternativhöger kan håpe på større eksponering, i svensk offentlighet og i omverdenen, og at deres status innen svensk radikal, nasjonalisme styrkes, sier Jonathan Leman, forsker ved stiftelsen Expo, til Aftonbladet.

Spencer mener at USA først og fremst tilhører hvite amerikanere av europeisk opphav og sier selv at han kjemper for «en fredelig etnisk rensing». Han anses som ideologisk leder for bevegelsen som kaller seg «alt right» – alternative høyre.

I helgen var han en av arrangørene bak den høyrenasjonalistiske demonstrasjonen i Charlottesville. Demonstrasjonen utartet i vold, og en kvinne ble drept og 19 personer såret da en hvit mann kjørte en bil inn i en gruppe motdemonstranter.

Ifølge Aftonbladet deltok også to svensker i demonstrasjonen: Daniel Friberg, som omtales som nyfascist, og Christopher Dulny, som tidligere jobbet for Sverigedemokraterna, men som nå er leder for Nordisk alternativhöger. Det er disse to som arrangerer konferansen Spencer skal delta på.

(©NTB)