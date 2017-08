Kilder: Usikker framtid for Steve Bannon i Det hvite hus

En av kildene sier til CBS News at Bannon kan være ute av Det hvite hus før uken er omme.

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster har ikke villet svare på om han vil samarbeide med Bannon eller ikke. Sjefstrategen har også fått kraftig kritikk av Trumps tidligere kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci, som har stilt spørsmål ved Bannons lojalitet.

Omstridt nettsted

Bannon regnes som en viktig representant for Trump mest høyreorienterte velgere. Han er kjent for å ha drevet det høyrepopulistiske nettstedet Breitbart før han sluttet seg til Trumps valgkampteam.

Ifølge kilder som står Trump nær, har Bannon tidligere vært nærmest fast inventar på presidentens kontor, men nå opplyser de til The New York Times har de to ikke møtt hverandre ansikt til ansikt på over en uke.

De skal imidlertid ha hatt tett telefonkontakt etter den høyreradikale demonstrasjonen i Charlottesville forrige helg, som endte med at en hvit mann kjørte en bil inn i en gruppe motdemonstranter. En kvinne ble drept og 19 ble såret i angrepet.

Rupert Murdoch

Trump har fått kraftig kritikk for at han ikke straks ga høyrenasjonalistene ansvaret for volden, og han ventet i to dager før han kom med en klar fordømmelse.

Bannon skal ha rådet Trump til å være forsiktig med å kritisere aktivister på ytre høyre fløy ettersom de utgjør en liten, men viktig del av hans velgerbase.

Trump er blitt oppfordret til å sparke Bannon av blant andre mediemogulen Rupert Murdoch, ifølge New York Times. Murdoch skal ha gitt uttrykk for sitt syn på et møte med Trump og flere av hans nære medarbeidere i begynnelsen av august.

