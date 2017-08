Irakiske fly bomber IS-bastion ved grensen til Syria

Tal Afar er den siste større IS-kontrollerte byen i Nord-Irak. Den ligger like ved den syriske grensen, vest for Mosul, som irakiske styrker gjenerobret i juli etter et svært blodig slag som tok livet av et ukjent antall sivile.

En talsmann for det irakiske forsvaret, Yahiya Rassul, sa tirsdag at bakkeoffensiven mot IS i Tal Afar ennå ikke har begynt, men at irakiske fly angriper IS-stillinger for å forberede offensiven.

Mandag opplyste en irakisk politisjef at irakiske elitestyrker var på vei mot byen. De har følge av sjiadominerte militsgrupper i den paramilitære koalisjonen Hashed al-Shaabi, som siden 2014 har vært utplassert for å hindre IS, som består av ytterliggående sunnimuslimer, i å overta flere områder av Irak.

IS tok kontroll over Tal Afar i juni 2014. Byen hadde da rundt 200.000 innbyggere. Flere av de sjiamuslimske militsgruppene som støtter Iraks regjeringshær, anklages for grove overgrep mot sunnimuslimske sivile.

