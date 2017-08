India feiret 70 års uavhengighet fra Storbritannia

Da statsminister Narendra Modi talte fra Det røde fortet i Delhi, viste han til den kollektive innsatsen som i løpet av fem år, fra 1942 til 1947, fikk Storbritannia til å trekke seg ut fra landet som i dag har 1,3 milliarder innbyggere.

Modi ba inderne om å yte den samme innsatsen de neste fem årene, skriver The Guardian. Modi ba inderne gå sammen om å bekjempe terrorisme, kastesystemet og konflikter mellom ulike etniske og religiøse grupper.

– Sammen skal vi skape et Inda fritt for korrupsjon og avtaler basert på nepotisme. Sammen skal vi skape et India som er rent, sunt og selvforsynt, sa Modi.

Han sa også at konflikten i Kashmir ikke kan vinnes militært, men kun ved å omfavne alle innbyggerne i det omstridte området ved grensen mot Pakistan.

Mandag feiret Pakistan 70 års uavhengighet.

(©NTB)