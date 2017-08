Hundrevis av tips etter at ubåt sank i Danmark og svensk journalist forsvant

Wall (30) ble sist sett torsdag da hun besøkte den private ubåten til dansken Peter Madsen i København. Ubåten sank fredag. Den er senere blitt hevet og undersøkt av dansk politi.

Madsen ble lørdag varetektsfengslet siktet for uaktsomt drap.

Hva som har skjedd, er fortsatt et mysterium. Tirsdag opplyste svensk politi at strømmen i Øresund gikk i retning av Sverige både torsdag og fredag, noe som kan bety at den savnede kvinnen kan ha blitt ført mot den svenske kysten.

– Hvis man ser noe som normalt sett kanskje oppfattes som søppel, se etter en ekstra gang. Det kan være saker om er knyttet til denne hendelsen og kan hjelpe etterforskningen framover, sa Mattias Sigfridsson, svensk politis kontaktperson, på en pressekonferanse tirsdag.

300 tips

Hittil har politiet i København blitt kontaktet av om lag 300 personer. Flere av tipsene består av bilder og videoklipp av ubåten idet den kjørte ut i Øresund torsdag kveld. Det siste av disse ble tatt ved 20.30-tiden.

Også svensk politi ber personer som har gjort observasjoner av Wall eller ubåten, om å si ifra. Politiet vil også gjerne komme i kontakt med folk som har vært om bord i fartøyet tidligere.

Svensk politi er klar til å bistå i letingen etter den savnede kvinnen i vannet på svensk side av Øresund, men tirsdag var det fortsatt ikke kommet noen forespørsel fra dansk politi.

Svensk redningstjeneste deltar imidlertid i søket etter kvinnen. Politiet i Malmö bidrar dessuten til etterforskningen, ifølge Aftonbladet.

– Senket med vilje

De tekniske undersøkelsene av ubåten ble avsluttet mandag, og politiet opplyste samme dag at undersøkelsene bekrefter at ubåten ble senket med vilje.

Kim Walls jobbet som frilanser for en rekke medier. Hun var om bord i ubåten for å lage en reportasje om Peter Madsen.

Madsen har forklart at Wall gikk i land ved 22.30-tiden torsdag kveld, ved restaurant Halvlandet på Refshaleøen i København. Det var Walls partner som natt til fredag varslet politiet om at ubåten ikke hadde kommet tilbake til havnen.

Ubåten ble observert ved Køgebukten sør for København fredag formiddag klokka 10.30. Da meldte Madsen at han var på vei tilbake til havnen og at alle om bord hadde det bra. En halvtime senere sank plutselig båten. Madsen blir reddet av en privatbåt, men det var ingen tegn til Kim Walls.

(©NTB)