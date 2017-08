EU møter britisk tollunion-utspill med kald skulder

Den britiske regjeringen offentliggjorde tirsdag et dokument der det tas til orde for en midlertidig og «uprøvd» tollunion med EU for å gjøre overgangen til et liv utenfor unionen mer smidig.

EU ga samme dag beskjed om at det er for tidlig å ta stilling til forslag som gjelder tiden etter brexit.

– Vi vil først behandle dem når vi har fått tilstrekkelig framgang når det gjelder betingelsene for en velordnet utmeldelse, sier en talsmann for EU-kommisjonen.

En ikke navngitt EU-kilde sier at den britiske ideen om «usynlige grenser» er en fantasi, ifølge BBC.

Brexit innebærer at Storbritannia går ut av det indre markedet og tollunionen med EU. Næringslivet har etterlyst mer klarhet om hva som vil gjelde etter brexit.

Britene stemte for utmelding i fjor sommer, og i mars i år ble den formelle prosessen satt i gang, noe som innebærer at britene forlater unionen innen mars 2019. En stor del av landets utenrikshandel er med andre EU-land, men det er fortsatt langt fra klart hva slags handelsavtale Storbritannia kan få med EU. Samtidig får ikke britene lov til å forhandle fram avtaler med andre land så lenge Storbritannia formelt er medlem av EU.

EU har sagt at handelsavtalen må vente til andre spørsmål er løst, ikke minst rettighetene til EU-borgere i Storbritannia samt grensen mellom det britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland. I det ferske britiske dokumentet står det at et forslag om grensespørsmålet med Irland blir lagt fram onsdag.

