Drone stengte all flytrafikk på Arlanda

Dronen ble sett i det kontrollerte luftrommet sør for flyplassen klokken 18.14 tirsdag kveld. For sikkerhets skyld ble all trafikk stoppet helt til klokken 19, og flere forsinkelser fulgte.

– Det er uheldig at det rammer reisende. Som dronepilot er det viktig at man kjenner regelverket, sier Ulrika Fager i Swedavia.

Det er ikke første gang en drone skaper flyproblemer. Både forrige uke og uken før ble også trafikken på Arlanda stoppet av ubemannede farkoster.

1. august ble det tillatt å filme og fotografere med droner i Sverige, men man må fortsatt søke tillatelse for å fly i det kontrollerte luftrommet rundt en flyplass.

