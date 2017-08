Dødstallet stiger etter jordskred i Sierra Leone

Over 350 uidentifiserte lik er ført til det største sykehuset i hovedstaden Freetown etter at kraftig nedbør førte til oversvømmelser og til at en åsside ved hovedstaden raste ut mandag. Det fryktes at det ligger langt flere døde i jord- og leirmassene som har begravd over 1.000 boliger.

En kilde i helsedepartementet snakker om opptil 500 døde, mens visepresident Victor Foh sa til pressen at «det trolig ligger flere hundre døde» i ruinene. Tidligere sa Røde Kors-talsmann Abu Bakar Tarrawellie at 205 personer var bekreftet omkommet, men at tallet trolig ville stige. På det tidspunktet var 600 personer savnet.

– Skredet har stanset, men området er fortsatt svært utsatt. Det utgjør fortsatt en stor trussel, så vi ber alle forlate området. Redningsarbeidet vil bli svært utfordrende, sa Tarrawellie.

Freetown har rundt 1 million innbyggere og ligger på en halvøy nær et elveutløp. Området er ett av de våteste i verden, og regntiden varer normalt fra mai til november. Mange tusen er hjemløse etter skredet.

Frivillige gravde med bare hendene for å hjelpe til med å hente ut de døde i bydelen Lumley. I Regent, ett av de hardest rammede områdene, fikk innbyggerne besøk av president Ernest Bai Koroma etter naturkatastrofen.

(©NTB)