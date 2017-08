Britene foreslår midlertidig EU-avtale

Storbritannia går ut av det indre markedet og tollunionen med EU når de melder seg ut av unionen, men nå ser det ut til at de jobber for å gjøre overgangen til livet på utsiden mindre brå.

I dokumenter som legges fram av regjeringen tirsdag, foreslås det en mellomperiode med «nær tilknytning» til tollunionen. Det skal «sørge for å gi myndigheter og infrastruktur i både Storbritannia og EU tilstrekkelig tid til å innføre ny praksis, tiltak og teknologibaserte løsninger for å gjøre overgangen til et nytt tollregime så smidig som mulig», heter det i en uttalelse.

Britene stemte for utmelding i fjor, og i mars i år ble den formelle prosessen satt i gang, noe som innebærer at britene forlater unionen i samme måned i 2019. Det er fortsatt langt fra klart hva slags handelsavtale Storbritannia kan få med blokken de er i ferd med å forlate. En stor del av landets utenrikshandel er med andre EU-land. Samtidig får ikke britene lov til å forhandle fram avtaler med andre land så lenge de fortsatt formelt er medlem av EU.

EU har sagt at handelsavtalen må vente til andre spørsmål er løst, ikke minst rettighetene til EU-borgere i Storbritannia samt grensen mellom det britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland. I det ferske britiske dokumentet står det at et forslag om grensespørsmålet med Irland blir lagt fram onsdag.

(©NTB)