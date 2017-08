Argentinas president advarer mot militæraksjon i Venezuela

– Maktbruk er ikke veien å gå, sa president Mauricio Macri på en felles pressekonferanse med USAs visepresident Mike Pence i Buenos Aires tirsdag.

Pence er for tiden på en rundreise i Latin-Amerika, og reiser videre til Chile og Panama etter oppholdet i Argentina.

Pences rundtur har vært dominert av den voldelige uroen i Venezuela og nabolandenes bekymring for USAs trusler om å bruke militærmakt mot regimet til Venezuelas president Nicolás Maduro.

På en pressekonferanse i Colombia mandag, ville ikke Pence utelukke mulige amerikanske militære tiltak mot Venezuela.

USAs president Donald Trump sa forrige uke at den amerikanske ledelsen ser på ulike alternativer for Venezuela på grunn av den omfattende politiske uroen der, «inkludert et mulig militært alternativ, om nødvendig».

(©NTB)