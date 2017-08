WHO: En halv million kan være rammet av kolera i Jemen

Nøyaktig 503.484 mistenkte koleratilfeller er registrert siden slutten av april, opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) mandag. 1.975 dødsfall kan tilskrives sykdommen.

Omfanget av kolerautbruddet er blitt bremset betraktelig siden begynnelsen av juli, men det registreres fortsatt rundt 5.000 tilfeller hver dag, ifølge WHO.

Mer enn en firedel av de døde og over 41 prosent av de antatte smittede er barn.

Sykdommen har klart å spre seg raskt i det lutfattige krigsherjede landet som følge av stadig forverrede hygieniske og sanitære forhold. Mange millioner mennesker har ikke tilgang på rent vann.

– Tusener av mennesker er syke, men det er ikke nok sykehus, ikke nok medisiner, og ikke nok rent vann, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Helsearbeiderne i Jemen arbeider under umulige forhold, sier han videre, og legger til at mange leger og doktorer har gått i snart ett år uten lønn.

WHO og organisasjonens partnere arbeider nå døgnet rundt i et forsøk på å stanse kolerautbruddet. Mer enn 99 prosent av alle som smittes av kolera i Jemen, kan reddes hvis de har tilgang til helsetjenester, påpeker WHO.

Anslagsvis mer enn 15 millioner mennesker i Jemen har nå ingen tilgang til grunnleggende helsetilbud.

