USA-støttede styrker i kamp mot IS i Raqqa

Den kurdisk-arabiske koalisjonen Syrias demokratiske styrker (SDF) startet sitt inntog i byen for to måneder siden. De har tatt kontroll over halve byen, men har møtt kraftig motstand fra IS. Raqqa har fungert som hovedstad i det såkalte kalifatet IS proklamerte.

Søndag kjempet de to sidene mot hverandre i gamlebyen i Raqqa. Både granatkastere og tunge maskingevær ble brukt i kampene, ifølge en korrespondent fra AFP, som befinner seg i nærheten av byen. Et fly fra den USA-ledede koalisjonen bombet IS-posisjoner i gamlebyen.

– Kampene er kraftige. Våre styrker forsøker å omringe mer og mer av Daesh, sier talsmann Nuri Mahmud for den kurdiske YPG-militsen, som inngår i SDF. Daesh er den arabiske betegnelsen på IS, som ifølge Mahmud bruker «alle tilgjengelige midler for å overleve».

IS-jihadister har minelagt byen og bruker både droner selvmordsbombere og minefeller for å hindre SDFs fremrykning. Alliansen har likevel klart å innta ni distrikter øst og vest i byen siden de startet sin offensiv i begynnelsen av juni.

Kampene har drevet titusener sivile på flukt. Mange av dem er blitt såret i kryssilden eller av IS-konstruerte sprengladninger mens de har forsøkt å ta seg unna. FN anslår at mellom 20.000 og 50.000 mennesker fortsatt befinner seg i byen. Andre har kommet med lavere anslag.

