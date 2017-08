Tyrkisk politimann drept av mistenkt IS-medlem

Angriperen var mistenkt for å forberede et selvmordsbombeangrep i Istanbul. Han ble skutt og drept av politiet etter at han angrep politimannen utenfor en politistasjon i Istanbul, melder nyhetsbyrået Anadolu.

Ifølge nyhetstjenesten Dogan var mannen allerede pågrepet og var i ferd med å bli ført til en politistasjon da knivstikkingen fant sted ved 23-tiden søndag kveld.

Politimannen døde av skadene etter å ha blitt kjørt bort i ambulanse. Det er ikke klart hvordan mannen kunne ha en kniv etter å ha blitt pågrepet.

I fjor ble Tyrkia rammet av en rekke angrep der flere hundre personer ble drept. Både IS og kurdiske PKK ble beskyldt for å stå bak angrepene. I det siste har det ikke vært noen større angrep, men sikkerheten er skjerpet i de store byene, og situasjonen er fortsatt spent.

(©NTB)