Over 600.000 syrere har vendt hjem – mange av dem til Aleppo

I perioden fra januar til slutten av juli reiste 602.759 syrere tilbake til sine hjem, viser tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), som ble offentliggjort mandag.

Men undersøkelsen viser også at flertallet av disse sliter med å få tilgang til rent vann og helsetjenester.

I alt 84 prosent av dem som har vendt hjem, har oppholdt seg andre steder i Syria, mens 16 prosent har vært i nabolandene Tyrkia, Libanon, Jordan og Irak.

IOM varsler at selv om stadig flere vender hjem, blir nye tusener drevet på flukt som følge av kamper andre steder i landet. Fra januar til juli ble over 800.000 mennesker drevet på flukt, mange av dem for andre eller tredje gang. Over 6 millioner mennesker er fortsatt internt fordrevet.

Av dem som har vendt hjem de siste månedene, sier over en firedel at de har reist tilbake for å beskytte eiendommer og andre verdier, mens om lag samme antall sier at det er fordi den økonomiske situasjonen er blitt bedre. 11 prosent viser til at sikkerhetssituasjonen er bedret.

14 prosent sier dessuten at den økonomiske situasjonen er blitt verre på stedet de befant seg som flyktninger.

Ifølge IOM har 67 prosent av dem som har reist hjem, vendt tilbake til Aleppo-provinsen, et område som er blitt svært hardt rammet under den seks år lange borgerkrigen. Av disse igjen har de fleste vendt tilbake til Aleppo by.

(©NTB)