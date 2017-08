Morslykke for løve som ble reddet fra utbombet dyrehage i Syria

Sammen med tolv andre dyr ble Dana evakuert fra dyrehagen i Aleppo tidligere i sommer.

Lørdag kom dyrene fram til sitt nye, trygge hjem i en dyrehage i Jordans hovedstad Amman, og Dana, som var drektig, fødte en unge like etter ankomst.

Den lille løveungen, som har fått navnet Hajar, synes å være i god form.

– Både mor og barn har det etter forholdene bra, opplyser Amir Khalil, sjefveterinær i dyrevernsgruppa Four Paws (fire poter) mandag. Det var denne gruppa som sto bak redningsaksjonen med bistand fra Tyrkia.

Til sammen fem løver, to tigre, to bjørner, to hyener og to hunder ble evakuert fra dyrehagen i Aleppo.

Dyrene hadde levd under forferdelige forhold som følge av de langvarige krigshandlingene.

Ifølge veterinær Khalil er noen av dyrene i fin form, mens andre har blitt blinde og lider av hjerte-, lever- og nyresykdommer.

(©NTB)