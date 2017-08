Danske for retten i Sør-Afrika etter funn av kvinnelige kjønnsdeler 

Tiltalen har hele 61 punkter som blant annet dreier seg om omskjæring av kvinner, bestilling av drapet på mannens ekskone, voldtekt av ei jente under skolealder og to voksne kvinner, samt produksjon av barnepornografi.

Den nå 65 år gamle mannen omtales som våpenhandler i danske medier ettersom han tidligere er dømt for ulovlig våpenhandel i Danmark. Fengselsdommen var grunnen for at han reiste til Sør-Afrika i 2006, skriver Jyllands-Posten.

Her åpnet han en våpenbutikk i Bloemfontein og en annen i nabolandet Lesotho.

Det var 17. september 2015 at sørafrikansk politi fant 21 avskårne klitoriser i fryseren hans. Han hevder selv at det var ekskona som lagret kjønnsdelene i fryseren.

Hun var aktoratets viktigste vitne, og det var hun som anmeldte eksmannen. Men hun ble skutt og drept 20. oktober 2015, en drøy måned etter at dansken ble pågrepet.

Saken er blitt omtalt i medier over hele verden siden den ble kjent for snart to år siden. Grunnen til at det har tatt så lang tid å få saken opp for retten, er ifølge påtalemyndigheten problemer med forsvaret. Mannen har ikke villet ta imot gratis rettshjelp, og han hadde problemer med å betale sin private advokat.

Rettssaken er ventet å pågå i fem uker.

(©NTB)