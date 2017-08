Dans politi bekrefter at ubåten ble senket med vilje

Søket etter den svenske journalisten Kim Wall (30) utvides til å omfatte også svensk farvann etter at det har kommet nye opplysninger om hvordan strømforholdene i Østersund var torsdag, da ubåten dro fra København.

Mandag opplyste dansk politi at de tekniske undersøkelsene som er foretatt av ubåten etter at den ble hevet, viser at fartøyet ble senket med vilje.

Godtar varetekt

Den drapssiktede ubåteieren og kapteinen Peter Madsen er siktet for uaktsomt drap på Wall, men han nekter fortsatt straffskyld. Han godtar likevel varetektsfengsling, opplyser hans forsvarer Betina Hald Engmark til dansk TV 2.

Hun ønsker ikke å si noe mer om hans forklaring.

– Jeg har hatt et møte med min klient søndag, og vi har besluttet å ikke si noe mer, sier advokaten.

Madsen ble lørdag varetektsfengslet i 24 dager. Dommeren i det lukkede fengslingsmøtet mente det ikke fantes tilstrekkelig bevis for å varetektsfengsle ham for drap.

Søker i sjøen

Kim Wall ble sist sett da hun sammen med Madsen forlot Refshaleøen i København i ubåten Nautilus ved 19-tiden torsdag i forrige uke.

Kvinnens kjæreste meldte henne savnet ved 2.30-tiden natt til fredag da hun ikke hadde gitt lyd fra seg.

Ubåten sank fredag formiddag, og Madsen ble reddet idet fartøyet var i ferd med å gå ned.

I helgen ble ubåten hevet og gjennomsøkt, og politiet fant ingen om bord. Siden søndag har politiet lett etter kvinnen med dykkere og fly utstyrt med kamera i Køge Bugt, så langt uten resultat.

Dansk politi har bedt svenske myndigheter om tillatelse til å fly over svensk luftrom for å søke etter Wall i vannoverflaten, melder svenske P4.

Samtidig fortsetter politiet med tekniske undersøkelser av ubåten. Politiet ønsker å finne spor etter kvinnen og å få oversikt over hvor ubåten har vært etter at den la fra kai i København torsdag kveld.

– Bevisst handling

Madsen har sagt at fartøyet sank som følge av feil på ballasttanken, men det samsvarer ikke med tekniske funn som er gjort.

Madsen har avgitt ulike forklaringer om hva som har skjedd.

– Den siktede har gitt oss forskjellige forklaringer, sier politiinspektør Jens Møller.

– Vi valgte i den første pressemeldingen om denne saken å si at han hadde forklart at han hadde satt henne i land klokken 22.30 på Refshaleøen. Men vi har nå fått en annen forklaring, sier Møller videre, uten å si noe om hva Madsens endrede versjon går ut på.

I overkant av to timer før ubåten ble meldt savnet, var et lasteskip nær ved å kollidere med ubåten i Øresund, ifølge et vitne som Aftonbladet har snakket med. Møller sier til avisen at dette er viktige opplysninger.

Reportasjereise

Wall er frilansjournalist med base i New York og Beijing og har skrevet saker for blant annet New York Times, The Guardian, Time, Vice og South China Morning Post.

Hun var i Danmark for å skrive en sak om Madsen og hans hjemmebygde ubåt, ifølge Ekstra Bladet. Svenske aviser skriver at hun skulle lage saken for teknologimagasinet Wired.

Madsen er en oppfinner som er kjent for å bygge både ubåter og raketter. Han kalles i Danmark «Rakett-Madsen» og ubåten Nautilus var verdens største privatbygde da den var ferdig i 2008.

(©NTB)