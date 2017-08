USA hevder lokal IS-leder er drept i Afghanistan

IS-lederen er navngitt som Abdul Rahman. Han ble drept i et amerikansk luftangrep 10. august sammen med tre andre høytstående IS-ledere i Pech-dalen i Kunar-provinsen øst i Afghanistan, heter det i en uttalelse fra de amerikanske styrkene.

– Abdul Rahmans død er enda et tilbakeslag for det høyere lederskapet i IS, sier general John Nicholson.

Rahman var ifølge uttalelsen den fremste kandidaten til å overta som IS-leder i Afghanistan etter at den forrige lederen, Abu Sayed, ble drept i et amerikansk luftangrep i juli.

Abu Sayed hadde da hatt ledervervet siden slutten av april etter at lederen før ham, Abdul Hasib, ble drept av amerikanske styrker. Hasibs forgjenger Hafiz Sayed Khan ble også drept av amerikanske styrker.

