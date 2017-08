Svensk kvinne fortsatt savnet etter ubåtforlis i Danmark

– Det virker som en bevisst handling ligger bak ubåtens forlis, sa politiinspektør Jens Møller Jensen til pressen i København etter at ubåten var hevet.

Den pågrepne eieren av den private ubåten, danske Peter Madsen, har sagt at fartøyet sank som følge av feil på ballasttanken. Han ble i tingretten i København lørdag varetektsfengslet i 24 dager, siktet for uaktsomt drap. Dansken nekter straffskyld.

Natt til søndag ble ubåten hevet og gjennomsøkt. Politiet betrakter ubåten som et mulig åsted, men ingen personer ble funnet inne i fartøyet.

– Det at vi ikke fant noen i ubåten, gjør at vi fortsetter søket etter svensken, sier Jensen.

Savnet siden torsdag

Den unge kvinnen har ikke blitt sett siden torsdag kveld, da hun gikk ombord i ubåten i København. Ingen har fått kontakt med henne, og det er fortsatt uklart hva som har skjedd med den svenske journalisten.

– Vi utelukker ingen muligheter og håper vi kan finne svensken i live, men vi må også være forberedt på at det dessverre ikke skjer, sier Jensen.

En storstilt leteaksjon med dykkere og fly fortsatte gjennom søndagen. Søket pågikk i Køgebukten utenfor Sjælland og sør i Øresund, og det danske forsvaret bistår politiet.

Ved hjelp av hunder har politiet også søkt etter kvinnen på land.

Ny forklaring

I mellomtiden har Madsen avgitt ulike forklaringer om hva som har skjedd.

– Han har sagt at han slapp henne av klokka 22.30 på Refshaleøen. Siden har vi fått en annen forklaring, men jeg verken kan eller vil si mer om det, sier politiinspektør Jensen søndag.

Ubåteieren ble selv berget av letemannskaper kort tid før fartøyet sank fredag formiddag.

Politiets kriminalteknikere er i gang med å sikre spor fra ubåten. Aftonbladet meldte søndag at et større handelsfartøy var nær ved å kollidere med ubåten i Øresund ved midnatt natt til fredag. Det var bare drøyt to timer etter at ubåten ble meldt savnet.

– Det var ekstremt nære en kollisjon, sier et øyevitne som var på handelsskipet, til avisen.

Politiet har vært i kontakt med vitnet og beskriver opplysningen som veldig viktig.

