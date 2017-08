Minst 45 omkom i massivt jordskred i India

– Så langt har vi funnet 45 lik, sier Sandeep Kadam, en talsperson for distriktet Himachal Pradesh der ulykken fant sted.

De to bussene hadde stoppet for tepause rundt midnatt lørdag, da veien under dem ble revet vekk av tonnevis med stein og gjørme. De to bussene ble kastet ned en 800 meter dyp ravine, og senere begravet av landmassene.

Nærmere 300 redningsarbeidere kom seg etter hvert til stedet, men slet på grunn av mørket og det bratte terrenget. Senere fikk de hjelp av hæren i arbeidet med å lete etter de som fortsatt er savnet i bunn av ravinen.

– De arbeider med å grave seg gjennom landmassene og hente ut de omkomne. Det er en vanskelig operasjon, som vil fortsette fram mot mandag morgen, sier Kadam.

Lokale myndigheter anslår at det var et sted mellom 40 og 50 passasjerer i en av bussene, som de så langt har hentet 42 omkomne ut av. De varsler derfor at dødstallet kan stige.

Skredet ble utløst av dager med kraftig monsunregn. Flere mindre boliger har tidligere blitt skylt vekk av uværet, som også har krevd nærmere 50 liv i nabolandet Nepal få kilometer unna Himachal Pradesh.

– Jeg er i sorg over tapet av liv som følge av jordskredrelaterte ulykker i Mandi-distriktet i Himachal Pradesh. Jeg sender mine kondolanser til de etterlatte, skriver statsminister Narendra Modi på Twitter.

