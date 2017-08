Iran hever terskelen for dødsstraff for narkotikaforbrytere

Det halvoffisielle nyhetsbyrået ISNA melder at et flertall av de folkevalgte søndag stemte for vedtaket. Lovendringen innebærer at bare gjengledere og andre hovedmenn, væpnede langere og dem som dømmes for å ha smuglet større mengder narkotika inn i landet, kan få dødsstraff.

Mildere narkotikaforbrytelser vil fortsatt ha en strafferamme på opptil 30 års fengsel.

President Hassan Rouhani og det ultrakonservative Vokterrådet ventes å godta lovendringene, som skjer etter flere måneder med debatt.

Den gamle loven innebar at personer som ble tatt for smugling, produksjon eller distribusjon av over 5 kilo opium eller 30 gram heroin kunne dømmes til døden. Nå heves dødsstraffgrensen for naturlige stoffer som opium og marihuana til 50 kilo, mens for stoffer som heroin, kokain eller amfetamin heves grensa til 2 kilo.

Iran er blant de landene i verden som henretter aller flest mennesker. Ifølge Amnesty International er de fleste som henges i Iran, dømt for narkotikaforbrytelser. I fjor ble minst 567 mennesker henrettet i Iran, ifølge menneskerettsorganisasjonen.

Den nye loven vil ha tilbakevirkende kraft, og dermed vil straffen bli omgjort for mange av de rundt 5.300 straffedømte narkotikaforbryterne som i dag sitter på dødscelle.

(©NTB)