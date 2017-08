Hjelpeorganisasjoner innstiller redningsaksjoner i Middelhavet

Redd Barnas skip Von Hestia har lagt til kai utenfor Malta som følge av at libysk marine vil patruljere i internasjonalt farvann, opplyser organisasjonen i en pressemelding søndag.

– Redd Barna beklager sterkt at vi er tvunget til midlertidig å stanse våre redningsaksjoner i Middelhavet, som følge av at Libyas marine vil patruljere i internasjonalt farvann inntil 70 nautiske mil fra den libyske kysten, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

Kort tid senere opplyser Tyskland-baserte Sea-Eye at de også «med tungt hjerte» har blitt tvunget til å stanse redningsaktiviteten sin, av hensyn til sikkerheten til redningsarbeiderne.

Lørdag varslet Leger uten Grenser (MSF) at de var nødt til å gjøre det samme.

Beordret bort

Det var forrige torsdag at marinen i det konfliktherjede Libya varslet at de ville etablere en såkalt «søk- og redningssone» langs kysten. Samtidig beordret marinen utenlandske skip som ikke tilhører nasjonale myndigheter, vekk fra området.

Den libyske marinen uttalte søndag at beslutningen er i tråd med internasjonale lover.

–Dette er innenfor ansvarsområdet til den libyske marinen. Vi har gitt beskjed til FN, forteller talsmann Ayoub Qasim.

Over 2.400 døde eller savnet

Siden nyttår har 96.800 personer kommet sjøveien til Italia, viste tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i begynnelsen av august.

På samme tid har så langt 2.408 personer omkommet, eller er fortsatt savnet på vei over Middelhavet.

En rekke utenlandske organisasjoner opererer i området for å berge liv. Mange flyktninger og migranter havner i havsnød etter å ha blitt sendt ut fra Libya i skrøpelige båter.

– Har ikke bevis

Qasim anklager enkelte av disse organisasjonene for å være tilknyttet til eller samarbeide med organiserte menneskesmuglere.

Han mener de aktuelle organisasjonene bistår med å varsle om at den libyske kystvakten skal gjennomføre operasjoner.

–Vi har ikke bevis. Men det er rart at det ikke finnes noen migrantbåter når den libyske kystvakten patruljerer sjøen, mens båtene til disse hjelpeorganisasjonene er der, sier Qasim.

Han legger til at den såkalte søk- og redningssonen strekker seg ut fra hovedstaden Tripoli, og videre 148 kilometer nordover.

Flyktningrute

MSF, Redd Barna og Sea-Eye er blant en rekke ikke-statlige organisasjoner som har berget flyktninger og migranter i Middelhavet. Mange av dem de har plukket opp, har blitt satt i land i Italia.

EU har på sin side støttet sjøoperasjoner som har plukket opp migranter fra havet med hensikt å frakte dem tilbake til Libya, noe hjelpeorganisasjonene har vært sterkt kritiske til.

De viser blant annet til en rekke rapporter som viser at flyktninger i Libya hyppig blir utsatt for overgrep som drap, voldtekt og tortur.

Etter at Muammar Gaddafi ble styrtet med hjelp fra NATO og Norge hjelp i 2011 er Libya blitt et dysfunksjonelt, politisk splittet land, med to regjeringer som kontrollerer hver sin del. Lovløse tilstander har åpnet for kyniske bakmenn som organiserer turer over Middelhavet til Italia.

(©NTB)