FBI koblet inn etter demonstrasjoner i Charlottesville

Ifølge CNN er 20 år gamle James Alex Fields jr. pågrepet, siktet for å stå bak ugjerningen. En 32 år gammel kvinne døde og 19 personer ble skadd i hendelsen. I tillegg ble 15 personer skadd i andre sammenstøt i byen samme dag.

Borgermesteren i Charlottesville skrev på Twitter at han med knust hjerte måtte kunngjøre at et menneskeliv hadde gått tapt under de voldelige sammenstøtene i universitetsbyen 187 kilometer sørvest for Washington.

Delstatens guvernør hadde allerede erklært unntakstilstand da bilen traff demonstranter i byen.

Flere personer var vitne til hendelsen, og dermed foreligger det også flere ulike beskrivelser av det som skjedde. 22-årige Matt Korbon, som studerer ved Universitetet i Virginia, sier motdemonstranter marsjerte fredelig langs en gate i byen da man plutselig kunne høre «en voldsom bremselyd».

Deretter beskriver han en sølvfarget sedan som dundrer inn i an annen bil i høy fart, før den rygget opp og pløyde gjennom «et hav av folk».

FBI-etterforskning

FBI skal etterforske hendelsen der en bil kjørte inn i folkemengden.

– FBI skal samle inn all tilgjengelig informasjon og bevismateriale, heter det i en uttalelse fra FBI-kontoret i Richmond.

– Volden og dødsfallene i Charlottesville rammet rett i hjertet av amerikansk lov og rett, sier USAs justisminister Jeff Sessions.

– Når slike handlinger blir utført på grunn av rasefordommer og hat, går det mot våre kjerneverdier og kan ikke bli tolerert, legger han til.

Statuestrid

Hundrevis av personer hadde samlet seg i universitetsbyen for å demonstrere mot en «Unite the Right»-samling den høyrenasjonalistiske bloggeren Jason Kessler hadde invitert til i Charlottesville.

De hvite nasjonalistene hadde samlet seg i byen for å demonstrere mot at Charlottesville har besluttet å fjerne statuen av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i byen.

Kaoset kokte raskt over i det som antas å være den største gruppen hvite nasjonalister som har samlet seg på over et tiår. Såkalte «alt right»-aktivister, Ku Klux Klan-sympatisører og nynazister havnet i flere voldelige sammenstøt med motdemonstranter som dro til Charlottesville for å kjempe mot den kontroversielle samlingen.

Det ble blant annet meldt at folk kom med grove tilrop til hverandre, slo, kastet flasker, og i enkelte tilfeller sprayet med pepperspray.

Helikopter styrtet

Noen timer senere styrtet et politihelikopter like i nærheten av byen. Ifølge nyhetsbyrået AP knyttet politiet hendelsen til demonstrasjonene i Charlottesville, men har ikke gått ut med ytterligere informasjon.

Politiet i Virginia bekrefter at to av deres politimenn omkom da helikopteret gikk i bakken. De etterforsker hendelsen, og sier det ikke er noen indikasjoner på at det ligger noe kriminelt bak. Ifølge The New York Times skulle helikopteret overvåke demonstrasjonene.

Trump fordømmer

Allerede fredag startet turbulensene, da de hvite nasjonalistene gikk i fakkeltog gjennom områdene til Universitetet i Virginia. Det eskalerte raskt til vold i løpet av natten. Minst åtte ble skadd og minst en person pågrepet etter sammenstøt lørdag morgen.

USAs president Donald Trump fordømmer volden i Virginia.

–Vi fordømmer på det aller sterkeste denne volden. Det finnes ingen plass for dette i USA, sa han i møte med pressen i Bedminster i New Jersey.