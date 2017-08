Dødstall etter valg i Kenya stiger

– Vi har mottatt tre lik ved likhuset i Kisumu, og vi har mottatt ett lik i Homa Bay, samt ett i Migori og to i Siaya, sier en høytstående polititjenestemann.

De sju er blitt drept i sammenstøt med politi i den vestlige delen av Kenya siden fredag kveld. Inkludert disse sju er nå totalt 16 personer bekreftet drept som følge av opptøyer etter valget.

Tallene bekreftes av en annen høytstående polititjenestemann som ikke kan stå fram med navn.

Rolig søndag

Søndag var situasjonen imidlertid roligere.

– Vi har ikke hatt noen problemer siden lørdag kveld. Det er rolig i området, men vi har fortsatt tilstedeværelse på steder der det lett kan oppstå kaos, sier han.

Opposisjonsalliansen NASA hevder at over 100 mennesker har blitt drept etter tirsdagens valg, men dette tallet er ikke bekreftet av noen. Alliansens talsperson Johnson Muthamasa lørdag at kampen for å få annullert valgresultatet, vil fortsette.

Kravet henger sammen med at opposisjonens presidentkandidat Raila Odinga mener valgresultatet er manipulert. Odinga kom også med tilsvarende påstander i de to foregående valgene i 2007 og 2013. I 2007 oppsto det opptøyer og over 1.000 personer ble drept.

Varsler motstand

Sittende president Uhuru Kenyatta er utpekt som vinner av tirsdagens valg med 54,27 prosent av stemmene. Odinga fikk 44,74 prosent. Valgobservatører mener alt har gått riktig for seg, og søndag valgte utenriksminister Børge Brende (H) å gratulere Kenyatta med gjenvalg. Brende kaller valget robust og pålitelig, og oppfordrer til samhold og lederskap.

Kenyatta har også tatt til orde for samhold, men Odinga nekter å innse nederlaget. Søndag ettermiddag oppfordret han sine tilhengere til å holde seg hjemme fra jobb mandag, og tirsdag lover han å kunngjøre en strategi i forbindelse med at han mener å ha blitt frarøvet valgseieren.

