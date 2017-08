Charlottesvilles ordfører: Terrorangrep med bil som våpen

I et intervju på NBC søndag kaller Mike Signer hendelsen lørdag for «et terrorangrep der en bil ble brukt som våpen».

En 32 år gammel kvinne ble drept og 19 andre ble skadd da en bil pløyde inn i en protest mot hvite rasister i den lille byen lørdag. Ofrene tok del i en motdemonstrasjon mot hvite nasjonalister, såkalte alt right-aktivister og høyreekstreme som hadde inntatt byen.

Bilens fører er siktet for blant annet forsettlig drap, men flere har tatt til orde for at han må terrorsiktes. Demonstrantene på ytre høyre fløy protesterte i utgangspunktet mot en beslutning fra lokale myndigheter om å fjerne en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

