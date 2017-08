CIA: Ingen umiddelbar fare for krig med Nord-Korea

CIA-sjefen uttaler seg etter en uke der USAs president Donald Trump har lovet blant annet «ild og vrede» hvis Nord-Korea fortsetter å true landet med atomvåpen. Samtidig har Pyongyang kontret med å kunngjøre at de har planer om å gjennomføre testoppskytinger ved Guam.

På spørsmål fra Fox News om hvor bekymret folk bør være, svarer Pompeo beroligende.

–Det er ikke noe som er nært forestående i dag. Men misforstå meg rett, den økte sannsynligheten for at det vil være en atomrakett i Denver, er en veldig alvorlig trussel, sier han.

Når han blir presset om å utdype denne uttalelsen nærmere, svarer han:

–Det jeg snakker om, er at jeg har hørt folk snakke om at vi er på randen av atomkrig. Men det finnes ingen etterretningsinformasjon som indikerer at vi er ved det punktet i dag, sier han.

Videre legger han til at amerikansk etterretning har «ganske god peiling» på hva som foregår i Nord-Korea. Han sier han føler seg sikker på at Nord-Korea kommer til å fortsette rakettprogrammet sitt så lenge Kim Jong-un er leder.

Nord-Korea gjennomførte sist en testoppskyting av et interkontinentalt ballistisk missil i slutten av juli. Ifølge Pyongyang fløy raketten 1.000 kilometer før den landet i Japan-havet.

(©NTB)