Xi ber om mildere retorikk mellom Nord-Korea og USA 

Ifølge statlig kinesisk fjernsyn hadde de to presidentene en samtale lørdag morgen norsk tid. Xi Jinping skal også ha sagt at både Kina og USA er interessert i å dempe spenningen i Nord-Korea.

– Nå må alle de relevante partene beherske seg og unngå ord og gjerninger som vil forverre spenningen på den koreanske halvøya, sa Xi.

– Forhåpentligvis vil alt løse seg, sa Donald Trump ifølge Reuters få timer tidligere.

– Ingen vil sette mer pris på en fredelig løsning enn president Trump, det kan jeg si dere, la han til.

Dette kommer på toppen av en uke preget av krigsretorikk mellom USA og Nord-Korea. Trump lovet at Nord-Korea ville bli møtt med «ild og vrede av et slag som verden aldri har sett før», dersom landets atomvåpenprogram ikke stanses. Etter få timer svarte en uidentifisert talsmann for hæren i Pyongyang med å kunngjøre planer om å «omslutte» stillehavsøya Guam med rakettild.

