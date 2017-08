Macron advarer mot eskalering mellom Nord-Korea og USA

I en uttalelse lørdag advarer Macron mot «eskalering av spenningsnivået» mellom Washington og Pyongyang. Macron gir videre uttrykk for sin «bekymring over den ballistiske og kjernefysiske trusselen som kommer fra Nord-Korea».

Han tar til orde for at verdenssamfunnet må stå sammen for å få Pyongyang til å «gjenoppta dialogens vei, uten forbehold».

Den franske regjeringens talsmann Christoph Castaner roset tidligere denne uken det han kalte Donald Trumps «besluttsomme» opptreden. Enhver amerikansk president ville ha gjort det samme i en situasjon der deres land kunne bli mål for atomraketter, sa Castaner.

