En død etter sammenstøt mellom hvite nasjonalister og motdemonstranter i Virginia

Delstatens guvernør hadde allerede erklært unntakstilstand da en bil traff en folkemengde i den normalt sett rolige byen Charlottesville, i en hendelse der politiet melder om «flere skadde» og at «flere fotgjengere ble truffet».

Hundrevis av personer har samlet seg i universitetsbyen enten for å marsjere i eller demonstrere mot en «Unite the Right»-samling. Urolighetene eskalerte raskt.

–Vi må alle stå sammen og fordømme alt hat står for, skriver president Donald Trump på Twitter.

–Det finnes intet sted for denne typen vold i USA. La oss alle stå sammen, skriver han videre.

–Overlegg

Ambulansepersonell og politi kom raskt til stedet etter kollisjonen i byen, som et vitne hevder overfor AFP at «var med vilje».

Han beskriver at en svart sedan «kjørte gjennom her, hoppet over fartsdumpene og rygget før den traff alle en gang til».

–Det lå ei jente på bakken, hun prøvde å komme seg opp, legger han til.

Flere andre vitner sier bilen traff folk som demonstrerte mot de hvite nasjonalistene.

Nøyaktig hva som skjedde er imidlertid ikke helt kjent. Et annet vitne til hendelsen sier han så bilen kjøre inn i bakenden på en annen bil i høy fart, før den rygget og kjørte over flere fotgjengere, ifølge Washington Post.

Politiet i byen sier på sin side at det var minst tre kjøretøy involvert i hendelsen.

Voldelige demonstrasjoner

Hendelsen var en den siste i en lang dag med uro og kaos i Charlottesville, som er en universitetsby om lag 187 kilometer sørvest for Washington.

Den høyrenasjonalistiske bloggeren Jason Kessler har invitert til det han kaller en «pro hvit» samling for å demonstrere mot Charlottesvilles beslutning om å fjerne statuen av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i byen.

Hundrevis av mennesker er spredt rundt om i gatene i byen i der det er erklært unntakstilstand i forbindelse med samlingen. Såkalte «alt right»-aktivister, Ku Klux Klan-sympatisører og nynazister er samlet i byen. Legger man til motdemonstranter venter myndighetene opp mot 6.000 mennesker i byen i løpet av helgen.

Delstatsguvernør i Virginia Terry McAuliffe har erklært samlingen ulovlig.