Dødstallet stiger etter valgprotester i Kenya

En arbeider ved et likhus i Kenyas hovedstad Nairobi opplyser at ni personer som har dødd som følge av skuddskader, ble brakt dit lørdag.

De ni ble brakt fra slumområdet Mathare, der opposisjonen mot Uhuru Kenyatta har stor støtte.

Tidligere lørdag opplyste myndigheter og politi at ytterligere to døde er funnet i andre deler av landet.

– En person er drept og fire andre innlagt på sykehus med skuddskader, sa helsedirektør Ojwang Lusi i fylket Kisumu vest i landet.

I byen Siaya sørvest i landet opplyser en anonym polititjenestemann at en mann ble skutt og drept i en demonstrasjon, og at demonstrantene hindret politiet fra å hente ut den døde mannen.

De to hendelsene fant sted natt til lørdag, og det antas at de ni som ble brakt til likhuset i Nairobi døde rundt samme tid.

Flere drept

I tillegg skal ytterligere ett drap ha funnet sted. En fotograf fra AFP sier han så en død ni år gammel gutt. Guttens familie fortalte til fotografen at gutten var blitt skutt i ryggen da han sto på en balkong i fjerde etasje i en bygning i slumbydelen Mathare for å se på demonstrasjonen. Denne hendelsen er ikke bekreftet, og det foreligger dessuten en annen versjon av samme hendelse.

Fotografer fra AP var i det samme området og var vitne til at politiet skjøt med skarpt og brukte tåregass mot demonstranter i Mathare-området. AP har snakket med Wycliff Mokaya, som sier han er far til niåringen. Niåringen er hans datter, sier han, og hun ble drept da hun ble truffet av streifskudd mens hun lekte på balkongen.

– Jeg så henne leke med vennene sine da hun plutselig falt ned. Hun var mitt eneste håp, sier Mokaya.

Fra før er det bekreftet av myndighetene at minst tre personer ble drept tidligere i uken etter tirsdagens valg.

Kenyas valgkommisjon har erklært sittende president Uhuru Kenyatta som vinner av forrige helgs valg, med 54,27 prosent av stemmene over rivalen Raila Odinga som fikk 44,74 prosent.

Anklager

Odinga mener valgresultatet er manipulert. Hans tilhengere har derfor gått ut i gatene både i Nairobi og i Kisumu for å demonstrere. Demonstrasjonene har også medført opptøyer og plyndring, og tidlig lørdag morgen var det fortsatt sammenstøt mellom politi og demonstranter i slumområdene Mathare og Kibera i hovedstaden.

Samtidig har tilhengere av Kenyatta inntatt gatene for å feire, noe som også har ført til tap av menneskeliv.

– Fire personer mistet livet da de ble påkjørt mens de feiret, sier en polititalsmann.

Odinga kom med tilsvarende påstander under de to foregående valgene i 2007 og 2013. I 2007 oppsto det opptøyer og over 1.000 personer ble drept.

