By i Virginia erklærer unntakstilstand under høyrenasjonalistiske demonstrasjoner

Tusenvis av mennesker er ventet å samles i byen, enten for å demonstrere for eller mot samlingen til den ytterliggående høyrenasjonalistiske organisasjonen «Unite the Right».

Ifølge AP hadde hundrevis av demonstranter vært i sammenstøt allerede før den planlagte samlingen skulle finne sted i Charlottesville, der folk skrek mot hverandre, slo, kastet flasker og brukte pepperspray lørdag formiddag lokal tid.

I en uttalelse på byens Facebook-sider lørdag skriver byen at unntakstilstanden gir «lokale tjenestepersoner muligheten til å be om ekstra ressurser hvis det trengs for håndtere pågående hendelser» som kan finne sted lørdag.

Senere rykket delstatsguvernør Terry McAuliffe ut med en uttalelse der han erklærte at den høyrenasjonalistiske samlingen er ulovlig, samtidig som han ba både høyrenasjonalistene og motdemonstrantene om å fjerne seg umiddelbart.

Så langt er det meldt at to personer måtte behandles for ikke-livstruende skader etter sammenstøt i Emancipation Park i byen.

Charlottesville har blitt et samlingspunkt for hvite nasjonalister og motdemonstranter etter at byrådet i 2016 besluttet å fjerne statuen av General Robert E. Lee fra parken som tidligere het Lee Park, men som nå heter Emancipation park (Frigjøringsparken).

Natt til lørdag samlet hundrevis av hvite nasjonalister som bar fakler seg i byen mens de sang «white lives matter», «dere vil ikke erstatte oss» samt den Nazi-koblede frasen «blod og jord» mens de marsjerte i nærheten av en statue av Thomas Jefferson nær universitet i Virginia.

