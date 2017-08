Verdens eldste mann døde i Israel

Datteren Schulamit Kristal bekrefter at faren døde en drøy måned før 114. årsdagen.

Kristal var verdens eldste holocaustoverlevende, og i mars i fjor ble han utropt til verdens eldste mann av Guinness rekordbok.

Han ble født 15. september 1903 i den polske landsbyen Tarnów. I 1944 ble han deportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Kristals kone og to barn ble ofre for nazistenes massedrap på jøder under andre verdenskrig.

Kristal giftet seg på nytt og emigrerte til Israel i 1950. I fjor feiret han bar mitsva, et århundre etter at første verdenskrig forhindret ham i å ta del i den jødiske tradisjonen.

(©NTB)