Trump truer Nord-Korea med militære løsninger

– Militære løsninger er nå på plass, klappet og klar, dersom Nord-Korea opptrer uklokt, skriver den amerikanske presidenten på Twitter fredag.

– Forhåpentligvis finner Kim Jong-un en annen vei, fortsetter Trump, i det som er det nyeste utspillet i den pågående ordkrigen mellom Washington og regimet i Pyongyang.

Tidligere denne uka sa Trump at Nord-Korea vil bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett», om landet fortsetter å true USA.

Det framprovoserte en trassig reaksjon fra Pyongyang, som truet med å gjennomføre et rakettangrep mot Guam, et lite amerikansk territorium i Stillehavet som huser viktige amerikanske militæranlegg.

– Høy risiko

Risikoen for en militær konflikt mellom de to landene er svært høy, advarer Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fredag, ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Jeg tror risikoen er svært høy, spesielt når man ser på språkbruken, når det kommer direkte trusler om maktbruk, sa Lavrov.

Han kommenterte ikke det siste utspillet fra den amerikanske presidenten, men sa at Moskva er bekymret over språkbruken fra Washington. Lavrov sa at USA, som et mektigere land enn Nord-Korea, burde ta det første steget for å roe spenningene.

Også talsperson for Kinas utenriksminister, Geng Shuang, sier i en uttalelse at de to nasjonene bør forsøke å roe gemyttene.

– Ikke løsningen

Tysklands statsminister Angela Merkel kritiserte fredag partenes retorikk, som hun mener ikke er den riktige framgangsmåten.

– Jeg ser ingen militær løsning på konflikten, og jeg anser det heller ikke som nødvendig, sa Merkel på en pressekonferanse.

Den tyske statsministeren ønsket ikke kommentere hvorvidt Tyskland vil stå sammen med USA i en eventuell militær konflikt med Nord-Korea. Hun oppfordret FNs sikkerhetsråd til å fortsette å ta opp saken.

Merkel ba samtidig USA, Nord-Korea, Sør-Korea og Japan jobbe tett med FN for å finne en løsning på konflikten.

Også Norges utenriksminister Børge Brende (H) sier at han ikke ser en militær løsning på den pågående konflikten mellom USA og Nord-Korea.

– Det er svært viktig at konfliktnivået ikke eskalerer og jeg er mer og mer kritisk og bekymret over den retorikk partene nå benytter seg av. Det er uheldig når det ene ordet tar det andre, sier Brende i en uttalelse fredag.

Stille diplomati

Tross spenningene mellom de to landene har Trump-administrasjonen i flere måneder ført et stille diplomati overfor regimet, ifølge nyhetsbyrået AP. Det at de to partene har diskutert amerikanske fanger i Nord-Korea har vært kjent, men ifølge AP er det først nå på det rene at også andre saker har stått på agendaen for møtene.

Nord-Korea gjennomførte en testoppskyting av et interkontinental ballistisk missil i slutten av juli. I etterkant har FNs sikkerhetsråd skjerpet sanksjonene mot regimet.

