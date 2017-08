Trump: Militær løsning mot Nord-Korea er klar

– Militære løsninger er nå på plass, klappet og klart, dersom Nord-Korea agerer uklokt, skriver den amerikanske presidenten på Twitter fredag.

– Forhåpentligvis finner Kim Jong-un en annen vei, fortsetter Trump, i det som er det nyeste utspillet i den pågående ordkrigen mellom Washington og regimet i Pyongyang.

Tidligere denne uka sa Trump at Nord-Korea vil bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett», om landet fortsetter å true USA.

Det framprovoserte en trassig reaksjon fra Pyongyang, som truet med å gjennomføre et rakettangrep mot Guam, et lite amerikansk territorium i Stillehavet som huser viktige amerikanske militæranlegg.

USAs forsvarsminister Jim Mattis sier en krig med Nord-Korea ville vært katastrofalt. Han sier videre at han mener at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket torsdag at USA bruker ressursene på diplomati.

Kommentarene fra forsvarsministeren kom bare timer etter at Trump hadde kommet med nye trusler mot regimet. Da sa han blant annet at Nord-Korea må «ta seg sammen», ellers vil landet være så ille ute som «få andre nasjoner noen gang har vært».

(©NTB)