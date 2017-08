Trump: Kim kommer til å angre hvis han angriper Guam

– Han kommer virkelig til å angre på det, sier Trump fredag om et tenkt scenario der Kim Jong-un skulle gjøre alvor av trusselen om å gå til angrep på Guam.

Guam er et lite amerikansk territorium i Stillehavet som huser viktige amerikanske militæranlegg. Det var tidligere denne uka at Pyongyang truet med å angripe territoriet. Det skjedde etter at Trump sa at Nord-Korea vil bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett», dersom landet fortsetter å true USA.

