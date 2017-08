Rekordhøy temperatur, havnivå og forurensing i 2016

– 2016 var veldig ekstremt og gir grunn til bekymring, sier en av rapportforfatterne, forsker Jessica Blunden ved den amerikanske forskningsetaten NOAA.

En lang rekke nøkkelindikatorer viser at planeten blir stadig varmere, og trenden viser ingen tegn til å avta, heter det i rapporten State of the Climate.

– Fjorårets rekordvarme var et resultat av den kombinerte påvirkningen fra langsiktig global oppvarming og en sterk El Niño tidlig på året, står det i rapporten.

Temperaturene både på land og til sjøs, havnivå og konsentrasjoner av drivhusgasser i atmosfæren brøt rekorder som ble satt så sent som i 2015. Året har også vært preget av hetebølger og ekstremværet har bidratt til den enorme skogbrannen i Canada. Havnivået har også økt med 3,4 millimeter hvert år de siste seks årene. Også i år er havnivået rekordhøyt, konkluderer forskerne.

Havisen både i Arktis og Antarktis ble dessuten målt til rekordlave nivåer.

Forskerne slår også fast at verdens isbreer krympet for 37. år på rad. I snitt krympet breene med rundt én meter.

Også tilfellene av ekstrem nedbør og tørke økte, det samme gjorde tropiske sykloner. Den eneste globale målingen som lå på normalnivå, var snødekke på den nordlige halvkule, påpeker Deke Arndt, en av rapportens redaktører.

I 2016 var det i alt 93 tropiske sykloner på verdensbasis, noe som er 13 prosent mer enn normalen. En av dem var orkanen Matthew i Haiti der cirka 1.000 mennesker omkom.

Den fagfellevurderte rapporten er sammenstilt av nærmere 500 forskere fra hele verden og publiseres årlig av NOAA og meteorologiorganisasjonen AMS.

(©NTB)