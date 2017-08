Lavrov: USA må ta det første steget for å roe ned situasjonen

– Jeg tror risikoen er svært høy, spesielt når man ser på språkbruken, når det kommer direkte trusler om maktbruk, sa Lavrov fredag.

Han deltok på et ungdomsforum øst for den russiske hovedstaden da han kommenterte sabelraslingen mellom USAs president Donald Trump og regimet i Nord-Korea.

Lavrov kommenterte ikke det siste utspillet fra Trump, som fredag skrev på Twitter at det amerikanske militæret er klare ved eventuelle feilsteg fra Nord-Korea.

Den russiske utenriksministeren sa at Moskva er svært bekymret over språkbruken fra Washington. Lavrov sa at USA, som et mektigere land enn Nord-Korea, burde ta det første steget for å roe spenningene.

