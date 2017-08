Kina ber Nord-Korea og USA om å beherske seg

Talsperson for Kinas utenriksminister, Geng Shuang, sier i en uttalelse fredag at de to nasjonene bør forsøke å roe ned gemyttene.

Situasjonen mellom de to nasjonene har vært svært anspent de siste ukene etter at Nord-Korea avfyrte en ballistisk rakett ved månedsskiftet. Ifølge Pentagon fløy raketten om lag 1.000 kilometer før den landet i Japan-havet.

Tidligere denne uken truet USAs president Donald Trump Nord-Korea med «ild og vrede på et nivå verden aldri før har sett», dersom landet fortsetter å true USA med sine rakett- og atomvåpenprogrammer.

