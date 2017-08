Jordskjelv har rammet Filippinene

Jordskjelvet som ble målt til 6,2 ifølge U.S. Geological Survey, var kraftig – men dypt under jordoverflaten.

Studenter og kontoransatte i hovedstaden Manila ble evakuert fra bygninger i en kort periode. De kunne kjenne rystelsene, men så langt er det er ikke meldt om skader på verken bygninger eller mennesker.

Ifølge filippinske myndigheter rammet skjelvet 160 kilometer under jordoverflaten. Et dypere episenter fører ofte til mindre skader, selv om man kan kjenne det svært godt. Episenteret var rundt 65 kilometer sørvest for hovedstaden.

