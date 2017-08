Fem omkom da søppelbil veltet i Tyskland

Samtlige av ofrene satt i bilen som ble knust av søppelbilen i delstaten Baden-Württemberg. Årsaken til ulykken kan ha vært en teknisk feil på søppelbilen, opplyser politiet i Karlsruhe.

Føreren av søppelbilen og hans medarbeider skal ha blitt lettere skadd. De ble begge tatt hånd om på sykehus.

Ulykken skjedde tidlig fredag ettermiddag, rundt tre mil sørvest for Stuttgart. Politiets foreløpige undersøkelser tyder på at søppelbilen akselererte i en sving på vei ut av et industriområde i Nagold.

(©NTB)