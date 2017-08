Eier og journalist i god behold etter ubåtforlis i Danmark

Eieren av ubåten, Peter Madsen, er kommet i land og er i god behold, opplyser Forsvaret til Ritzau.

Madsen har opplyst at en svensk journalist også var om bord, men at han satte journalisten i land allerede torsdag kveld, melder DR.

Ubåten ble meldt savnet klokken 2.30 natt til fredag, og ble sist sett i Københavns havnebasseng klokken 20.30 torsdag kveld. Det var journalistens kjæreste som meldte ubåten savnet, ifølge Ritzau.

Forsvaret sendte to redningshelikoptre og tre skip for å lete. I tillegg bisto private båter i letingen. Ubåten ble observert seilende ved Køge Bugt sør for København klokken 10.45 fredag, av en av Forsvarets utkikksposter på land. Kort tid etter sank ubåten, men eieren var da på land og i god behold.

Madsen opplyser at ubåten fikk tekniske problemer, men det er ukjent hva som gikk galt.

Madsen har selv bygget den 18 meter lange og 40 tonn tunge privatbygde ubåten, som ble sjøsatt i 2008.

Madsen er kjent for å bygge både ubåter og raketter.

