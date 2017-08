Egg tilbake i Aldi-hyllene i Tyskland

Billigkjeden uttalte torsdag at kundene kan forvente ferske egg i hyllene igjen på fredag.

Vedvarende testing av spor etter innsektsmiddelet fipronil kan føre til mangel på egg i enkelte tilfeller, sa en talsperson for Aldi.

Forrige uke tømte kjeden hyllene for egg i sine nesten 4.000 butikker i Tyskland som et føre var-tiltak.

Eggskandalen ble rullet opp i starten av august, etter at det ble påvist høye nivåer av fipronil i egg fra nederlandske produsenter.

Millioner av egg ble tidligere i august trukket fra markedet i Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Sveits og Sverige. Skandalen har også nådd Luxembourg, Romania og Danmark.

Så langt har flere titalls hønsefarmer i Belgia og Nederland er inspisert, og millioner av høns kan bli avlivet.

Det er antatt at fipronil kommer inn i matkjeden ved at det blir ulovlig blandet med et preparat som brukes mot lus og midd. En større gransking er underveis i både Belgia og Nederland.

To personer ble torsdag pågrepet i forbindelse med aksjoner mot flere steder i de to landene. De leder et selskap som er under etterforskningen i saken, ifølge påtalemyndigheten i Nederland.

Importen av egg til Norge er lav, og ifølge Statistisk sentralbyrå har ikke Norge importert ferske hønseegg fra Nederland de siste 30 årene. Likevel følger Mattilsynet nå med på hvorvidt egg fra de rammede gårdene kan ha kommet til Norge gjennom importerte ferdigprodukter, skriver Nationen.

