Dyrevernsaktivister vil redde løver fra snikskyttere i Vest-Afrika

Snikskyting av løver er et utbredt problem i Vest-Afrika. Per i dag finnes det bare 400 løver igjen i regionen, og på verdensbasis 20.000. Rundt 90 prosent av løvebestanden i verden lever i beskyttede områder i deler av Benin, Burkina Faso og Niger.

Den kjente Hollywood-skuespilleren Leonardo DiCaprio har sponset fondet The Lion Recovery Fund med startkapital. Målet med fondet er å samle inn 800.000 dollar for å bygge løve-habitat over kontinentet, fra Senegal i vest til Tanzania i øst, i tillegg til Zambia og Malawi i sør.

